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شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمى ودفنه بمقابر العائلة ببنها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
ونعت محافظة القليوبية، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، زصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".
وتوافد أهالي الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشقيق الفنان أحمد حلمي، والعشرات من أهالي مدينة بنها، لمسجد ناصر ببنها، لصلاة الجنازة علي جثمان الراحل لتشييعه لمثواه الاخير بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.
وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضحت الأسرة، أنه سيقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.
أحمد حلمي من جنازة شقيقه
الحزن يسيطر على أحمد حلمي
تشييع جثمان شقيق أحمد حلمي
جنازة خالد حلمي
جنازة شقيق أحمد حلمي
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