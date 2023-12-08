شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمى ودفنه بمقابر العائلة ببنها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع المئات من أهالى مدينة بنها جثمان الراحل خالد حلمى، شقيق الفنان أحمد حلمى، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان أحمد حلمى حزنا على شقيقه الراحل.

ونعت محافظة القليوبية، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، زصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

وتوافد أهالي الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشقيق الفنان أحمد حلمي، والعشرات من أهالي مدينة بنها، لمسجد ناصر ببنها، لصلاة الجنازة علي جثمان الراحل لتشييعه لمثواه الاخير بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.

وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الأسرة، أنه سيقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

أحمد حلمي من جنازة شقيقه



الحزن يسيطر على أحمد حلمي



تشييع جثمان شقيق أحمد حلمي



جنازة خالد حلمي