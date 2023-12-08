شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يسيطر على أحمد حلمى أثناء تشييع جثمان شقيقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الحزن الشديد والتأثر على ملامح النجم أحمد حلمى أثناء تشييع جثمان شقيقه خالد، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، من مسجد ناصر ببنها بمحافظة القليوبية، ومن المقرر دفن جثمانه بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.

وأعلن أحمد حلمي خبر وفاة شقيقه من خلال حسابه على "فيس بوك"، مشيرا إلى أنه سيستقبل العزاء في الراحل يوم الأحد المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، فضلا عن إقامة عزاء له الليلة في مضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

تشييع جثمان شقيق أحمد حلمي



جنازة خالد حلمي



جنازة شقيق أحمد حلمي



أحمد حلمي من جنازة شقيقه