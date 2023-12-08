القائمة الكاملة لجوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي حفل توزيع جوائز دورته الثالثة، بمنح تكريم خاص للنجم العالمي والمنتج والمخرج الشهير نيكولاس كيدج، وعرض المهرجان في فيديو قصير لقطات من أشهر أعمال نيكولاس، ليصعد بعده على المسرح ويستقبل التكريم، معبراً عن سعادته بالتواجد في المهرجان، ومتحدثاً عن السينما والأثر الذي تحدثه في العالم.

وشارك عدد من نجوم السينما العربية والعالمية في توزيع جوائز اليسر على الفائزين بمسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة، وشهد الحفل منح جائزة العلا أفضل فيلم سعودي وأفضل فيلم بتصويت الجمهور، وجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي، سيدتي تقدم لكم القائمة الكاملة لجوائز الدورة الثالثة.

ذهبت جائزة شوبارد لأفضل موهبة صاعدة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة، للفنانة السعودية نور الخضراء، التي شاركت هذا العام بفيلمين هما “أحلام العصر” من إخراج صهيب قدس، وفيلم “حوجن” للمخرج ياسر الياسري.

ذهبت جائزة فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي لفيلم “نورة” إخراج توفيق الزايدي، وصعد المخرج لاستلام الجائزة وعلق “أشكر كل الداعمين لهذا الفيلم، صورت في العلا لأني أعرفها منذ الصبا، وأحببتها كثيراً، وأشكر مهرجان البحر الأحمر على هذه الدورة الجميلة”.

كما ذهبت جائزة الجمهور من فيلم العلا لفيلم “فاقد الأمل” إخراج كيم شانغ هوون.

أعلن فاتح أكين عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة عن حصول فيلم “بتتذكري” من إخراج داليا نمليش على جائزة اليسر الذهبية.

وذهبت جائزة اليسر الفضية لأفضل فيلم قصير لـ “حقيبة سفر” للمخرجين سامان حسينبيور وأكو كاريمي.

أعلن المخرج باز لورمان عن جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قوة المسابقة الرسمية خلال فعاليات الدورة الثالثة وقال: لقد كانت رحلة مذهلة لجميع أعضاء لجنة التحكيم.

وتم الإعلان عن حصول الممثل الفلسطيني صالح بكري على جائزة أفضل ممثل عن فيلم “الأستاذ”.

جائزة أفضل ممثلة ذهبت إلى منى حوا عن فيلم “ان شاءالله ولد”، وتسلم الجائزة بالنيابة عنها المخرج أمجد الرشيد، قائلاً “شكراً جزيلاً مهرجان البحر الأحمر، منى تستحق هذه الجائزة، وكل جوائز العالم سعدت كثيراً بالعمل معها”.

ذهبت جائزة أفضل سيناريو لفيلم “ما فوق الضريح” لكل من كريم بن صالح وجمال بلماهي، وقال كريم عقب استلامه الجائزة “مكنتش متوقع هذا إطلاقاً، الفيلم أخذت وقتاً طويلاً في العمل عليه.. أريد أن أشكر المهرجان بدونكم كنت لن انتهي من هذا الفيلم”.

فاز فيلم “نذير شؤم” بجائزة أفضل مساهمة سينمائية.

المخرج شوكير خوليكوف فاز بجائزة أفضل إخراج عن فيلمه “الأحد”.

المخرجة فرح النابلسي توجت بجائزة لجنة التحكيم عن فيلمها “الأستاذ”.

جائزة اليُسر الفضّي للفيلم الطويل ذهبت لِفيلم “عزيزتي جاسي” لِلمخرج تارسم سينج داندوار.

جائزة اليُسر الذهبي لِأفضل فيلم طويل منحت لفيلم “في ألسنة اللهب” لِلمخرج زارّار كان.

وحضر ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي كل من: الفنانة أمينة خليل، درة، الإعلامية ريا أبي راشد، جيسون ستاثام، نيكولاس كيج، ظافر العابدين، المخرج أمير رمسيس، أحمد داود وزوجته علا رشدي، وعدد آخر من النجوم.