عمرو دياب نجم ميدل بيست 2023.. في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يلتقي النجم عمرو دياب مجدداً مع جمهوره السعودي، بعدما أُعلن رسمياً مشاركته في المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط MDLBEAST ميدل بيست 2023، ضمن فعاليات الدورة الجديدة التي تستضيف 80 من نجوم الموسيقى والغناء من حول العالم، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض.

ومن المقرر أن يُقام حفل عمرو دياب يوم الخميس 14 من ديسمبر، على أحد مسارح مهرجان مدل بيست، وتم طرح التذاكر الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

مهرجان ميدل بيست ساوند ستورم MDL Beast Soundstorm سيُقام على مدار 3 أيام داخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، في منطقة بنبان المعروفة والتاريخية التي تُعتبر من الأحياء الصحراوية المميزة بمساحتها الكبيرة، بمشاركة 80 فناناً من حول العالم.

وكذلك ستتم استضافة مؤتمر إكس بي بجانب مهرجان ساوندستورم 2023، وهذا من أجل مساعدة صناع محتويات الموسيقى بالشرق الأوسط ومستقبلهم المميز من خلال تعاون مجموعة من رائدين المجال بشكل محلي، وكذلك إقليمي وعالمي. سيضم مؤتمر XP مجموعة من ورش العمل الفريدة ومجموعة ندوات وفعاليات مختلفة في الليل وفي المساء؛ فهي فرصة تستحق التجربة لمحبي الموسيقى.

يُذكر أن عمرو دياب تصدر للعام الثالث على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعاً عبر تطبيق أنغامي في عام 2023.

وكان النجم عمرو دياب قد احتل صدارة أنغامي في العامين الماضيين بوصفه أكثر فنان عربي حققت أغانيه عدد مرات استماع غير مسبوقة.

وفي وقت سابق أعلنت أنغامي عن أعلى خمس أغاني استماعاً لعمرو دياب، حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك، وفي المرتبة الثانية يتعلموا، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية إنت الحظ، وأخيراً في المرتبة الخامسة أغنية أجمل عيون “برج الحوت”.

ويُعد عمرو دياب أول مطرب عربي يطرح أعماله الغنائية التي أنتجها حصرياً عبر منصة أنغامي فقط.