صاحب أغنية Despacito يعتزل الفنّ.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخبر المغني البورتوريكي “دادي يانكي”، واسمه الحقيقي رامون رودريغيز، الجمهور عن اعتزاله الفنّ خلال حفله الأخير، والذي أقيم في ملعب خوسيه ميغيل أغريلوت كوليسيوم في بورتوريكو.

كما عبّر بالإسبانية، عن حبّه للمسيح “الحي فيه” والذي ملأ فجوة في حياته لا يستطيع أحد أن يملأها، وفق ما نقلت صحيفة “ذا غارديان”.

وفي هذا السياق، شرح يانكي أنه ينوي استخدام الأدوات التي بحوزته مثل الموسيقى وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات والميكروفون لخدمة المسيح.

ويُذكر أن رودريغيز قام بأربع حفلات موسيقية في الكولوسيوم هذا الأسبوع لاختتام جولة وداع استمرت بين شهري تموز وكانون الثاني من عام 2022، ودعمًا لألبومه الأخير”Legendaddy”، والذي صدر أيضًا في العام نفسه.

كما أنهى يانكي واحدة من أكثر المهن الموسيقية نجاحًا وتأثيرًا في تاريخ أميركا اللاتينية ومن أبرز أعماله أغنية “غاسولينا” عام 2004، وDespacito للمغني وكاتب الأغاني البورتوريكي لويس فونسي، والتي قدم لها رودريغيز موسيقى راب نموذجية ذات لحنية وعالية الطاقة.