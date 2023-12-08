خلافات شيرين وحسام حبيب إلى الواجهة من جديد.. تركته وعادت إلى مصر وحيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد اسم الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الى التداول من جديد، بعدما تداولت وسائل اعلام مصريّة خبر وقوع خلاف جديد بينهما.

ووفق المعلومات المُتداولة، تركت الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب زوجها الفنان حسام حبيب في السعودية وعادت الى مصر وحيدةً، بعدما قرّر الأخير تأجيل حفلها في الرياض من دون الرجوع اليها.

يذكر أن شيرين كانت قد كشفت عن سرقة حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، وذلك بعد أن استولى حساباتها وحصّل أرباحه لحسابه الخاص.

وتضمن البلاغ الذي تقدم به محاميها وحمل رقم 54407 لسنة 2023 أن موكلته تمتلك صفحة على موقع x (تويتر سابقا) باسم “sherine abd-wahab” وداخل الصفحة أكونت خاص بالأرباح، ويتم استخدام هذا الأكونت من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.