بعد غياب 10 سنوات.. أحمد مكي إلى السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس رئيسة “الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي” عن تفاصيل تعاونها مع الفنان أحمد مكي في عمل سينمائي جديد من المقرر عرضه خلال العام المقبل 2024، يعود به مكي إلى السينما بعد غياب لأكثر من عشر سنوات منذ أن قدّم فيلمه الأخير “سمير أبو النيل” في عام 2013.

وأصدرت “الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي” بياناً جاء فيه: “تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز، إطلاق فيلم “عصابة عظيمة”، بطولة إسعاد يونس، عودة “صاحبة السعادة” إلى شاشات السينما في عام 2024″.

وأضاف البيان: “كما أعلنت الشراكة اليوم إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024، وهذان الفيلمان في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط، مع إطلاق الفيلم الأول في إطار هذه الشراكة “اثنين للإيجار” في كانون الثاني/يناير الماضي”.

وقالت إسعاد يونس: “إنه لمن دواعي سروري أن نتعاون مع موفي ستوديوز، شركة الإنتاج السينمائي الرائدة في المملكة العربية السعودية، وإصدار فيلمنا المقبل بعنوان “عصابة عظيمة”، الذي ألعب خلال أحداثه دور الشخصية الرئيسية، وهو يمنحني الكثير من الإثارة والترقب، لأنه مليء بكل ما يحبّه رواد السينما، والفيلم المقبل لأحمد مكي، وشراكتنا مع موفي ستوديوز يشكّلان عودة قوية لإنتاج الأفلام في المنطقة”.