خالد النبوي يدخل “إمبراطورية ميم”.. انتظروه في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارف الفنان المصري خالد النبوي شارف على الانتهاء من جلسات التحضير مع المخرج محمد سلامة والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وذلك استعداداً للبدء بتصوير مسلسله الجديد “إمبراطورية ميم”، الذي من المقرر أن يخوض به دراما رمضان المقبل.

وكشف مصدر من داخل العمل لـ”لها” أن الشركة المنتجة قررت البدء بالتصوير خلال أيام حتى يتمكن المسلسل من اللحاق بالعرض بداية شهر رمضان.

وتدور أحداث المسلسل حول أب يتحمل مسؤولية تربية أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم الى سنّ المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، وهو مأخوذ عن قصة الكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، وكانت الفنانة الراحلة فاتن حمامة قد قدّمتها في سبعينيات القرن الماضي في فيلم سينمائي حقق نجاحاً كبيراً.

يُذكر أن مسلسل “إمبراطورية ميم” هو التعاون الثاني بين خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، بعدما قدّما معاً قبل عامين مسلسل “راجعين يا هوى” المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.