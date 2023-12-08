بسمة بوسيل تشارك صورها مع والدتها خلال تأديتهما مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورا مع والدتها خلال تأديتهما مناسك العمرة وعلق على الصور وكتبت: " جمعة مباركة يا حلوين . . انا و ماما في احلى مكان في الدنيا … الحمد لله ، و يا ربي ميحرمش حتى واحد منها "

وطلب العديد من المتابعين ان تدعي لهم وتذكرهم في صلواتها وتمنوا لها ان يتقبل الله صلاتها خصوصاً انها سبق واعلنت ان هذه الرحلة الدينية قررت القيام بها عن روح والدها الراحل اذ لا زالت بسمة غير قادرة على تخطي وفاته رغم مرور سنوات.

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