بالصور- ياسمين صبري بالحجاب الأبيض في أخر ظهور لها والجمهور يعلق

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري على الجمهور بلوك مميز وأثارت من خلاله ضجة بعد نشرها صور لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء وعلى رأسها حجاب باللون الأبيض ظهر منه القلقل من شعرها، ما جعل البعض من المتابعين يعلقون على المنشور بالقول:" جميله بالحجاب"، كما إستعرضت ياسمين جمال وجهها وانوثتها في الصور.
وكانت شوقت ياسمين صبري الجمهور الى فيلمها الجديد "أبو نسب"، اذ انها نشرت صورة الإعلان الدعائي له كاشفة عن موعد طرحه.
وظهرت ياسمين صبري في الإعلان بفستان الزفاف، وعلّقت بالقول: "فيلم أبو نسب يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر و 28 ديسمبر في جميع دول العالم".
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