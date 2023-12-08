أوكا لـ مي كساب في عيد ميلادها: "يا أحلى وأجمل حاجة حصلت في حياتي"

ميرنا وليد - بيروت - شارك المطرب المصري أوكا، متابعيه، صورة له برفقة زوجته الفنانة مي كساب الـ 42، بمناسبة عيد ميلادها الـ42، الذي يصادف اليوم 8 ديسمبر/ كانون الأول.



واحتفل أوكا بعيد ميلاد زوجته، ونشر عبر حسابه الرسمي صورة تجمعه بـ مي، ظهرت فيها وهي تستند عليه.

وعلق أوكا على الصورة معبراً عن حبه الكبير لزوجته، وواصفاً مي بأنها من أجمل الأشياء التي حصلت طوال حياته.

وقال أوكا: "كل سنة وأنتِ طيبة يا مراتي يا حبيبة قلبي يا أحلى وأجمل حاجة حصلت في حياتي، ودائمًا تبقين معي، وميحرمنيش منك أبدًا، وعلى طول تبقي كويسه وبخير".

وردت مي على معايدة زوجها، وعلقت على المنشور نفسه قائلة: "وأنتَ طيب يا حبيب قلبي، ويخليك لنا".

وتزوج الثنائي، في عام 2015، وأنجبا 3 أبناء "فريدة، وداليدا، ونوح".

وتشارك مي كساب في مسلسل "العتاولة"، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، حنان يوسف، هدى الإتربي، هدى المفتي، ميمي جمال، زينة، وغيرهم.

