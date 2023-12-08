بطل "الطائر الرفراف" يتهرّب من هذا السؤال-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت وسائل إعلام تركية فيديو للنجم التركي مارت رمضان ديمير بطل "الطائر الرفراف"، اذ توجه أحد الصحفيين له بالقول: "قبل أيام لم تنضم لحفل ميلاد عفراء ساراتش أوغلي وأيضًا لم تنضم لحفل جوائز الفراشة الذهبية:

مارت: نعم.



الصحفي: "نعرف بأنك كنت مريض والان تعافيت، كيف حالك؟

مارت: شكرًا

الصحفي: "لماذا لم تنضم للحفل؟"

مارت: كنت مريض كما تعرف.

أما بشأن تصرح عفراء بانتهاء علاقتهما، لم يعلّق على ذلك.

وكانت كشفت وسائل إعلام تركية ان شخصية "سيران" في المسلسل الشهير "الطائر الرفراف"، والتي تجسدها النجمة عفراء ساراتش أوغلي، ستموت في الحلقات المقبلة، ما اثار استياء الجمهور لأن العمل قائم على دورها فيه.