ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حين حضورها عزاء المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، اذ أقدم عدد من الصحفيين نحوها لـ توجّه كلمة مواساة لعائلة الراحلة، اذ قالت فيفي: "أيامنا سودة، أشوفكم بكرة برضه في عزاء ثاني"، ونال الفيديو رواجا كبيرا.
وكانت قد قدمت فيفي عبده واجب العزاء مؤخرا بالممثل الراحل المصري أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكانت فيفي برفقة ابنتها هنادي، اذ واست ريهام عبد الغفور برحيل والدها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي: "أشوفكم بكرة برضه في عزاء ثاني"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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