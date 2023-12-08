فيفي عبده في عزاء ناهد فريد شوقي: "أشوفكم بكرة برضه في عزاء ثاني"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حين حضورها عزاء المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، اذ أقدم عدد من الصحفيين نحوها لـ توجّه كلمة مواساة لعائلة الراحلة، اذ قالت فيفي: "أيامنا سودة، أشوفكم بكرة برضه في عزاء ثاني"، ونال الفيديو رواجا كبيرا.



وكانت قد قدمت فيفي عبده واجب العزاء مؤخرا بالممثل الراحل المصري أشرف عبد الغفور في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكانت فيفي برفقة ابنتها هنادي، اذ واست ريهام عبد الغفور برحيل والدها.