سلسلة وهابيات تضيء مسرح معهد الموسيقى العربية

ياسر رشاد - القاهرة - يقام حفل بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، في الثامنة مساء الأحد 10 ديسمبر علي مسرح معهد الموسيقي العربية، ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي.

يتضمن البرنامج مختارات من اعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب منها: "أنت عمرى، همسة حائرة، نبتدي منين الحكاية، قلبى بيقولى، خايف اقول، سهرت منه، حمال الأسية، لولا الملامة، دارت الأيام .. أداء هند النحاس، يحيى عبد الحليم، أحمد عصام وريم كمال.

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربي، بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربي.

معلومات عن دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.