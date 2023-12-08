شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ينهار أثناء تلقى واجب العزاء فى شقيقه على المقابر ببنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار الفنان أحمد حلمى أثناء تلقى واجب العزاء من المشيعين لجثمان شقيقه الراحل خالد حلمى بمقابر منطقة الشموت ببنها، على أن يتلقى العزاء بدار مناسبات مسجد عبد المنعم رياض بالمنشية فى بنها بعد المغرب اليوم.

وطالب الفنان أحمد حلمى المعزيين بالدعاء لشقيقه الراحل، عقب صلاة الجنازة بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وشيع المئات من أهالى مدينة بنها جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان أحمد حلمي علي رحيل شقيقه.



أحمد حلمي يتلقى العزاء في شقيقه على المقابر

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت الأسرة، أنه سيقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".



أحمد حلمي أثناء دفن شقيقه



أحمد حلمي يتلقى العزاء في شقيقه



جنازة شقيق أحمد حلمي



تشييع جثمان شقيق أحمد حلمي



توافد المئات على جنازة شقيق أحمد حلمي



أهالي بنها يشيعون جثمان شقيق أحمد حلمي