شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تواسى زوجها أحمد حلمى فى وفاة شقيقه وتنهار بالبكاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة منى زكى على مواساة زوجها الفنان أحمد حلمى، لوفاة شقيقه الراحل خالد حلمى مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث حضرت مراسم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها، حيث انهارت أثناء مواساة زوجها وأفراد الأسرة بالمقابر.

وانهار الفنان أحمد حلمى أثناء تلقى واجب العزاء من المشيعين لجثمان شقيقه الراحل خالد حلمي بمقابر منطقة الشموت ببنها، على أن يكون العزاء بدار مناسبات مسجد عبد المنعم رياض بالمنشية في بنها بعد المغرب اليوم.

وطالب الفنان أحمد حلمي المعزيين بالدعاء لشقيقه الراحل، عقب صلاة الجنازة بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وشيع المئات من أهالى مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان أحمد حلمي علي رحيل شقيقه.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، زصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وأوضحت الأسرة،أنه سيقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

