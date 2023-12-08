شكرا لقرائتكم خبر عن دخول المخرج عاطف شكرى إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المخرج عاطف شكرى لأزمة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث عانى من التهاب رئوى حاد، وطالب المخرج أشرف فايق بالدعاء له، خلال حسابه على "فيس بوك"، حيث قال: "يرقد الآن فى المستشفى المخرج السينمائى الكبير وصديق عمرى ورفيق رحلة الكفاح عاطف شكرى، فرجاء الدعاء له، بالشفاء العاجل فهو يعانى من التهاب رئوى حاد".



أشرف فايق

كما حرص المخرج عاطف شكرى على طمأنة الجمهور على صحته، وتقديم الشكر إلى النقابة على دعمها الدائم له، حيث كتب عبر صفحته على "فيس بوك": "شكراً لكل الأصدقاء اللى سألوا عنى، شكراً لدعم نقابة المهن السينمائية المحترمة، يا رب تمم شفاك علي خير إن شاء الله".



عاطف شكري

يذكر أن عاطف شكري مخرج سينمائي ولد في محافظة الإسكندرية عام 1960، درس في في المعهد العالي للسينما وتخرج منه عام 1984، شارك في عدد من الأفلام كمساعد مخرج أو مخرج منفذ، وشارك مع المخرج علي عبد الخالق في إخراج فيلم "عتبة الستات" عام 1995، كما قام بإخراج فيلم "قشطة يا با" للفنان مصطفى كامل عام 2004.