شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تنعى شقيق زوجها أحمد حلمى وتطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة منى زكى، شقيق زوجها النجم أحمد حلمي، الذى توفى صباح اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله خالد محمد حلمى عبد الرحمن، أخو زوجى".

وأعلنت النجمة منى زكى عن موعد العزاء خلال نفس المنشور قائلة: "العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء".



منى زكى تنعى شقيق زوجها احمد حلمي

حرصت الفنانة منى زكى على مواساة زوجها الفنان أحمد حلمى، لوفاة شقيقه الراحل خالد حلمى مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث حضرت مراسم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها، حيث انهارت أثناء مواساة زوجها وأفراد الأسرة بالمقابر.

وانهار الفنان أحمد حلمى أثناء تلقى واجب العزاء من المشيعين لجثمان شقيقه الراحل خالد حلمي بمقابر منطقة الشموت ببنها، على أن يكون العزاء بدار مناسبات مسجد عبد المنعم رياض بالمنشية في بنها بعد المغرب اليوم.

وطالب الفنان أحمد حلمي المعزيين بالدعاء لشقيقه الراحل، عقب صلاة الجنازة بمسجد ناصر بمدينة بنها.

وشيع المئات من أهالى مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت، حيث شهدت مراسم الجنازة انهيار الفنان أحمد حلمي علي رحيل شقيقه.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمى، قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، زصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".