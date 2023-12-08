شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنعى شقيق أحمد حلمى: البقاء لله ربنا يرحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز على نعى خالد حلمى شقيق النجم أحمد حلمى، والدعاء له، حيث نشرت صورة تجمع حلمى بشقيقه عبر خاصية "الاستورى"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "البقاء لله ربنا يرحمه".



ياسمين عبد العزيز

ورحل خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي عن عالمنا اليوم وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء في الراحل مساء اليوم في بنها، كما أعلن حلمي، عن إقامة عزاء لشقيقه في مسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شقيق الفنان أحمد حلمي قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".