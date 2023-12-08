شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى بعرض "الناموس" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح، اليوم، الدورة السابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى، والذى تقيمه دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة، والذى من المقرر انطلاقه حتى 12 ديسمبر، بمنطقة الكهيف، وسيكون عرض الافتتاح هو العرض الإماراتي المشارك بالمهرجان "الناموس" من تأليف وأشعار سلطان النيادي، وإخراج محمد العامري، وبطولة أحمد الجسمي، سميرة أحمد، إبراهيم سالم، عبد الله مسعود، سارة السعدي، ساعد الجنيبي.



مهرجان الشارقة للمسرح

يذكر أن فكرة المهرجان ترتكز على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التى لطالما ألهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

ويسعى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى إلى استكشاف الصلات بين أشكال التعبير الأدائى والسردى التى تعمر الصحراء وفن المسرح، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، نحو مضاعفة الجهود لجعل تجربة المسرح في البلاد العربية فاعلة ومؤثرة ومتجددة، وذلك بمواكبة كل ما تشهده حياتنا من شواغل وأسئلة وتطلعات، أو من خلال اقتراح سبل وحلول إبداعيّة جديدة، تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.