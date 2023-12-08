جمهور باريش أردوتش يُصاب بخيبة أمل بعد تصريحه الأخير

على ما يبدو ان غياب النجم التركي، باريش أردوتش، عن الشاشة سيطول هذه المرّة بعدما كشف في تصريح أدلى به أن عودته لن تكون قبل أيلول/سبتمبر ٢٠٢٤.

وردًا على سؤال هل لدى باريش مسلسل تلفزيوني جديد؟ أكد النجم التركي انه يعكف في هذه الفترة على قراءة عدّة سيناريوهات بحثًا عن قصة مناسبة. لكن على الأغلب عودته في مسلسل تلفزيوني جديد ستكون في ايلول/سبتمبر ٢٠٢٤، مشيرًا الى امكانية تعاقده على عمل سينمائي أو مسلسل لصالح منصة رقمية، واعدًا جمهوره بالكشف عن اي معلومات اضافية عندما يتم التأكد من كل شيء.

في نفس السياق، شكّل تصريح “أردوتش” خيبة أمل لدى جمهوره الذي ينتظر أعماله والشخصيات الاستثنائيّة التي يقدّمها، فلا شك سيترك فراغًا لافتًا بعدم تواجده على شاشات التلفزيون في هذا الموسم حتى نهاية العام المقبل.

نذكر أن باريش اردوتش رفض مؤخرًا عرضًا لبطولة مسلسل بعنوان “المنحرفون” لصالح منصة رقمية. وقد تمّ الرفض بسبب ما قيل أن القصة مخالفة للعادات التركيّة والبيئة العائلية وذلك بعد الاطلاع على السيناريو.

نذكر أن باريش كان قد تواجد مؤخرًا في أبوظبي لحضور فعاليات “الفورمولا وان” بحضور عدد كبير من المشاهير.

أما آخر أعماله المسلسل التاريخي “ألب أرسلان”.