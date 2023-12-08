محمد الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة مع أمير المصري ونور النبوي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد الشرنوبي صورة من تأديته مناسك العمرة، وظهر من أمام الكعبة برفقة الممثلين أمير المصري ونور خالد النبوي.

ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً من قبل متابعي الشرنوبي، الذين عبروا عن إعجابهم بالصورة، وتمنوا لهم قبول أعمالهم.

يذكر أن الشرنوبي يشارك في مسلسل "إقامة جبرية"، المكون من 10 حلقات، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي نفسي تشويقي.

والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض.



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