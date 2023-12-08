حسين الديك يطرح أغنية "آخر همّي الخاين"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان السوري حسين الديك أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وحملت الأغنية عنوان "آخر همي الخاين"، وهي من كلمات ضياء عشي، ألحان حسّان عيسى وتوزيع راين، والكليب من إخراج جورج سعادة، ويتضمن الفيديو مناظر خلابة تم تصويرها في لبنان.

وتتميز الأغنية بالإيقاع السريع والأداء المميز، ضمن قالب موسيقي راقص، والنمط الجبلي المعتاد.

يذكر أن حسين الديك تميز بأغانيه الجبلية، وحفاظه على التراث والهوية التي ينقلها مع في جميع أنحاء العالم.

وتقول كلمات الأغنية:

متلك متل الباعو

متلك متل الخانو

متلك متل اللي بيتمنوا

نظرة مني كانوا شو يعني غدروني

فكرن ببكوني

هن يلي عليي بكيو

وصغرو بعيني وهانو آخر همي الخاين

آخر همي الغدار

لو جرب قلبي يحنلك

بحرق هالقلب بنار

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