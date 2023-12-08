بكلمات مؤثرة.. حنان مطاوع تحيي ذكرى ميلاد ووفاة والدها كرم مطاوع

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الممثلة المصرية حنان مطاوع، ذكرى ولادة ووفاة والدها الراحل كرم مطاوع.

ونشرت حنان صورة لوالدها، أحيت فيها ذكرى ميلاده التي حلت أمس الخميس 7 كانون الاول/ ديسمبر، وذكرى وفاته التي تحل غذاً السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر.

وكتبت حنان على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي تعليقاً، قالت فيه: "ذكرى ميلاد بابا حبيبي الله يرحمه وكمان يومين ذكرى وفاته، اللهم ارحمه رحمة واسعة هو وكل أمواتنا يا رب".

وولد الممثل المصري الراحل كرم مطاوع في عام 1933، في مدينة دسوق، وتوفي عام 1996، عن عمر ناهز الـ 63 عاماً، بعد إصابته بسرطان الكبد.



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