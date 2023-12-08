ميرنا وليد - بيروت - حصد خبر إرتباط الفنانة العالمية سيلينا غوميز بمنتج التسجيلات بيني بلانكو تفاعل واسع وسلبي من قبل المتابعين، اللذين إعتبروا أن بيني أساء معاملتها بشكل كبير في الماضي وأنه لم يحترمها، كما علقوا على مظهره الخارجي، وإعتبروه غير "وسيم".
هذه التعليقات إستفزت سيلينا ودفعتها لدخول سجال حاد مع المتابعين، كما دافعت عن بيني بشراسة، وقالت: "إنّه يعاملني بشكل أفضل من أي إنسان على هذا الكوكب"، مضيفةً في تعليق آخر: "لا يزال أفضل من أي شخص آخر كنت معه على الإطلاق".
وفي تعليق آخر كتبت: "أنا لا أفهم. إذا كنتم تهتمون بي حقًا، فأنا في أسعد أيّامي. لن أسمح لكلماتكم بتحديد مسار حياتي. أبداً. إذا لم يكن باستطاعتكم تقبّلي في أسعد لحظات حياتي، فلا تكونوا في حياتي أبداً".
كانت هذه تفاصيل خبر إنتقادات لـ سيلينا غوميز بعد إعلانها إرتباطها رسمياً.. والسبب صـ ادم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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