هذا موقف نجلاء بدر من التعاون مع محمد سامي مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نجلاء بدر عن موقفها من التعاون مجدداً مع المخرج المصري محمد سامي بعد تعاونهما في مسلسل "حكاية حياة" في عام 2013.
وقالت نجلاء في ندوة صحافية: "ممكن أشتغل مع محمد سامي تاني معنديش مشكلة، ومفيش دور كنت أتمنى يكون ليا، ومحبش أعيش حياة أي واحدة من شخصياتي الفنية اللي قدّمتها، حتى "نرمين" في مسلسل "صوت وصورة" اللي جوزها كان متحرش".
وقد كشفت نجلاء بدر عن الشخصية التاريخية التي تتمنى تأديتها بأحد أعمالها، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفكرة مؤكدين على الشبه بينهما.
وقالت نجلاء بدر: "نفسي أقدم شخصية حتشبسوت بأقرأ عنها بقالي فترة، اكتشفت أنها أول ملكة تلبس لبس راجل، والمهندس اللي عملها المعبد بتاعها ومشكوك تاريخياً هي حبته ولا لأ، عمل المقبرة بتاعته جنبها وعامل ممر تحت بين المقبرتين علشان يتقابلوا بعد كده. حتشبسوت كان مرفوض تمسك ملكة لأنها ست، اتجوزت واحد شخصيته ضعيفة وهي كانت تقود من الباطن علشان ميعرفوش، وهي اللي دخلت التجارة وعملت التبادل التجاري، ومحدش أتكلم عنها كتير".
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