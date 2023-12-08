درة بإطلالة راقية في حفل ختام مهرجان الثاهرة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - خطفت النجمة درة عدسات الكاميرات فور ظهورها على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة .

وظهرت درة بإطلالة راقية مرتدية فستان أسود من المصمم اللبناني العالمي رامي قاضي.

درة

وأشادت درة بالفيلم الفلسطيني «الاستاذ» الفائز بجائزة لجنة التحكيم وأفضل ممثل الفلسطيني صالح البكري، قائلة:"فلسطين دائما في القلب".

وفي سياق آخر، تعود النجمة درة إلى القاهرة، لإستئناف تصوير مسلسلها الجديد «الذنب»، ويشاركها بطولته النجم هاني سلامة، ومن المقرر أن يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة .

درة

آخر أعمال درة

جدير بالذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل الأجهر، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023، وحصد على إشادات واسعة من الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة "يوسف" يجسد دوره عمرو سعد وهو شاب ينشأ في الإصلاحية بسبب اتهامه بقتل والدته، لكنه يتمكن من الهرب من هناك على طريقة أفلام هوليوود مستخدما اسم "مصطفى الأجهر" ويجد نفسه مسؤولا عن إخوته وتدفعه الظروف للسفر مُتخفيا إلى عدد من الدول الأفريقية ويغوص في عالم العصابات.

درة

ويضم المسلسل إلى جانب درة، النجم عمرو سعد، ونخبة من النجوم، منهم محمود قابيل وسيد رجب وأنوشكا وعمرو عبدالجليل وأحمد مجدي وأحمد صفوت ونور النبوي وعارفة عبدالرسول وسارة سلامة وناهد السباعي وخالد زكي وصابرينا والطفل رابي عمرو سعد.





"الأجهر" مسلسل تلفزيوني مصري تدور قصته في إطار اجتماعي إنساني في حي الدرب الأحمر بالقاهرة وهو من تأليف ورشة ملوك التي تضم محمد فوزي وأحمد حلبة وأحمد بكر ومن إخراج ياسر سامي وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.