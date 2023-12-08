نيكي ميناج تعود بعد 5 سنوات بألبوم Pink Friday 2 تزامناً مع عيد ميلادها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج ألبومها الخامس Pink Friday 2 في عيد ميلادها الحادي والأربعين اليوم الجمعة.

Pink Friday 2 هو تكملة لألبوم نيكي الأول Pink Friday، الذي صدر عام 2010، وهو أول ألبوم لمغنية الراب منذ خمس سنوات.

يتضمن الألبوم 22 أغنية ويضم نجوماً مثل دريك وليل واين وفيوتشر. إحدى أغانيها من إنتاج فينياس، شقيق بيلي إيليش.

ونشرت نيكي صورًا وردية اللون لطائرة وقائمة أغاني الألبوم الجديد على الهاتف في صفحتها الخاصة بموقع للتواصل الاجتماعي Big Differences وهي أغنية في الألبوم، كانت مشغلة في الخلفية.

معجبو مغنية الراب الذين يطلق عليهم اسم "Barbz"، وهو اختصار لـ Barbie، لأن نيكي غالبًا ما تشير إلى نفسها على أنها باربي، أشادوا بالألبوم.

وكانت أبرز أغنيات الألبوم حملت عنوان Let Me Calm Down، وقد طرحت كل الأغاني على طريقة الغرافيكس.(ترجمة الفن)

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