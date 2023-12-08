هذه حقيقة مسامحة بريتني سبيرز لوالدها بعد بتر ساقه

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من نشر صور عائلية قديمة مؤخرًا، إلا أن بريتني سبيرز ليس لديها أي خطط للتصالح مع والدها المنفصل عنها جيمي سبيرز.

وقال مصدر مقرب من المغنية إنه لا توجد فرصة لإصلاح علاقتهما السيئة.

وصرح المطلع أن جيمي أضر ببريتني "بطرق لا يمكن تصورها" من خلال سيطرته على وصايتها المثيرة للجدل والتي استمرت 13 عامًا.

وقال المطلعون على بواطن الأمور لصحيفة ديلي ميل: "ليست هناك فرصة على الإطلاق لتصالح بريتني مع والدها". "لقد آذاها بطرق لا يمكن تصورها، وبغض النظر عما حدث لصحته، فإنها لن تسامح الرجل أبدًا، حيًا أو ميتًا".

في حين أن إحدى الصور التي نشرتها مغنية Gimme More تظهر جيمي وأحد أبنائها، قال المصدر إنها مجرد صورة أعجبتها مع طفلها وليس لها علاقة بوالدها.

وبحسب المصدر، فإن بريتني لن تسامح جيمي أبدًا، بغض النظر عن مشاكله الصحية الحالية بما في ذلك ساقه المبتورة. معركتها القانونية ضده تمضي قدمًا كما هو مخطط لها.

و"السبب الوحيد الذي دفع بريتني إلى إدراج هذه الصورة هو أنها أحبت الصورة مع ابنها. قال المصدر: “لا علاقة لها بوالدها أو مشاكله الصحية”.

وعرضت المغنية مزاعم سوء المعاملة ضد والدها في مذكراتها الأخيرة. فهي تشعر بأن والدها استغلها وسرق منها الملايين على مر السنين.

وهناك نزاع قانوني مستمر بين يريتني ووالدها، حيث يرفض محامي بريتني طلب جيمي بأن تدفع لها أتعابه القانونية. تشير وثائق المحكمة إلى جيمي على أنه "مدمن على الكحول والقمار".ترجمة الفن)