يسرا تواسي أحمد حلمي بعد وفاة شقيقه

ميرنا وليد - بيروت - تقدمت الممثلة المصرية يسرا بالمواساة للممثل المصري أحمد حلمي وذلك بعد وفاة شقيقه خالد وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وكتبت يسرا :"خالص عزائي للصديق العزيز أحمد حلمي في وفاة أخيه الأستاذ خالد محمد حلمي تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

وكان أحمد حلمي علق بعد ساعات على إعلان خبر وفاة شقيقه في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي كاتباً :"توفي الي رحمة الله اخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن / العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. وذلك يوم الاحد الموافق 10 ديسمبر نسألكم الدعاء".

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