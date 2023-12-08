شاهد.. نجوم عالميون وعرب يتألقون في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء الخميس 9 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية، حضور عدد كبير من النجوم من العالم العربي وجميع أنحاء العالم.

وتألق نجوم حفل الختام بإطلالات مبهرة، ومنهم عمرو سعد، أمير المصري، أسماء جلال، أحمد مجدي، صدقي صخر، نور النبوي، أحمد داود، علا رشدي، والإعلامية هالة سرحان، والمخرج محمد سامي، بالإضافة إلى النجوم العالميين أندرو جارفيلد، جوينيث بالترو، هالي بيري، جيسون ستاثام، نيكولاس كيدج.

كما حضر الحفل النجوم أمينة خليل، درة، حسن أبو الروس، ميلا الزهراني، زارا البلوشي، آيدا القصي، ظافر العابدين، سوسن بدر، والإعلامية ريا أبي راشد، والشيماء طيب، فاطمة البنوي، وعدد كبير من الفنانين.

وشهد حفل الختام عرض فيلم “فيراري” (2023)، فيلم السيرة الذاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كل من آدم درايفر وبينيلوبي كروز، كما تم عرض فيلم “الصبي ومالك الحزين” (2023) للعبقري هاياو ميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.

وكانت لجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي قد أعلنت عن اختيارها للفيلم السعودي “واحة الغروب” (2023) للمخرجة مريم بن ماجد، كأفضل فيلم روائي طويل في المهرجان، كما تم اختيار فيلم “الرجل الذي باع ظهره” (2022) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، كأفضل فيلم وثائقي طويل في المهرجان. وحصل الممثل المصري أحمد مجدي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “واحة الغروب”، فيما حصلت الممثلة المصرية منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “الرجل الذي باع ظهره”. وبذلك يختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعالياته الناجحة التي استمرت 10 أيام، وقدم خلالها مجموعة متنوعة من الأفلام العربية والعالمية، من مختلف التصنيفات الفنية.