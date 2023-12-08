"خبر صادم ومؤلم".. تامر حبيب ينعى شقيق أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى المؤلف والسيناريست تامر حبيب، خالد حلمي شقيق النجم أحمد حلمي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة.

ونشر حبيب، صورة أحمد حلمي وشقيقه، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "خبر صادم ومؤلم.. البقاء لله، وفاة خالد حلمي شقيق صديقي الحبيب أحمد حلمي".

وأضاف: "الله يصبر قلبك يا حلمي ويا منى وكل أفراد العائلة.. وألف رحمة ونور على روح خالد، وربنا يغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر ويدخله فسيح جناته.. الفاتحة".

وكان النجم أحمد حلمي، أعلن عن إقامة عزاء لشقيقه خالد حلمي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وكتب حلمي عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن .. العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر.. نسألكم الدعاء".

وتوفي صباح اليوم 8 ديسمبر، شقيق أحمد حلمي وأعلنت شقيقتهما "سالي" خبر الوفاة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمة الله.. أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".