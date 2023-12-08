الشرق الوثائقية تطلق النسخة الأولى من جائزتها السينمائية خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي



محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أعلنت الشرق الوثائقية، القناة التي أطلقتها المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام مؤخراً، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها السينمائية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون في جدة مساء أمس الخميس ٧ ديسمبر.

وجاء في بيان صادر عن القناة أن إطلاق "جائزة الشرق الوثائقية" يأتي في ظل التزام القناة بدعم صناعة الأفلام الوثائقية وتشجيع المواهب الطموحة والواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توفير منصّات مبتكرة لعرض إنتاجاتهم. كما تأتي هذه الخطوة استجابة لخطّة القناة الرامية إلى تقديم محتوى أصلي.

وشاركت في النسخة الأولى ثلاثة أفلام من العراق، هي: "إخفاء صدام حسين" و"جمال العراق الخفي" و"جميعنا معاً: قصة دالكورد"، ومن تونس شارك فيلم "بنات ألفة" ومن المغرب "كذب أبيض"، ومن ليبيا "دونغا". بينما شارك من المملكة المتحدة فيلم "كأس 71" ومن إيرلندا فيلم "في ظلال بيروت".

وعن منح الجائزة لفيلم بنات ألفة، جاء في البيان "يحكي الفيلم الفائز للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، رحلة الألم وانعكاسها على أم وبناتها الأربع في مجتمع عانى من تبعات التطرف والإرهاب، وتميز الفيلم بلغة سينمائية متجددة في إزالة الحدود والمفاهيم بين الروائي والوثائقي، واستطاعت المخرجة أن تمزج الواقع بالخيال في هذا العمل المستوحى من قصة حقيقية.

وقال محمد اليوسي، مدير قناة الشرق الوثائقية: "سعداء بالإعلان عن النسخة الأولى من جائزة الشرق الوثائقية على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة. تعدّ هذه الجائزة الأولى من بين عدة مبادرات نخطط لإطلاقها في وقت لاحق لتكريم ومكافأة صنّاع الأفلام الموهوبين، ودعم صناعة السينما في المنطقة. إن أهم ما يميّز الشرق الوثائقية هو قدراتها الإنتاجية الداخلية المتخصصّة التي ستوفّر لجمهورنا إمكانية متابعة الأفلام الوثائقية الحصرية من المنطقة".

من جهتها، اعتبرت المديرة التنفيذية لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي شيفاني بانديا مالهوترا أن إطلاق جائزة الشرق الوثائقية يُكسب الدورة الثالثة من المهرجان أهمية إضافية، لاسيما وأن المؤسّستين معنيّتين بشكل أساسي بتمكين فن رواية القصص ودعم صناعة الأفلام. وعن الفيلم الفائز، قالت بانديا: "أهنّئ المخرجة التونسية كوثر بن هنية على حصدها الجائزة الأولى. خاصة وأننا احتفينا هذا العام بالمرأة المبدعة إخراجاً وتمثيلاً وكتابةً".