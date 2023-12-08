مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدورة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حفل ختام دورته الثالثة مساء الخميس 7 ديسمبر، وذلك بعرضه لفيلم "فيراري" للمخرج مايكل مان، كفيلمٍ اختتامي لحفل المهرجان، وهو أحد المشاريع السينمائية المدعومة من قِبل صندوق البحر الأحمر، إلى جانب إعلانه عن أسماء الفائزين بجوائز اليُسر.

وتم منح جائزة اليُسر الفخرية الذهبية لممثل هوليود الحائز على جائزة الأوسكار نيكولاس كيدج، وذلك تقديراً لمواهبه الاستثنائية ومساهمته في صناعة السينما، وتَسلّم الجائزة أيضاً في حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان الكبير عبدالله السدحان، والممثلة ديان كروجر، وممثل بوليوود رانفير سينج.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم الرعب الكوميدي "دريم سيناريو" للمخرج كريستوفر بروجلي وبطولة نيكولاس كيدج في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، يوم السبت 9 ديسمبر.

تعد جوائز اليُسر من أكبر الجوائز في المنطقة التي تُمنح للأصوات الصاعدة والراسخة في فروع الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك. وتُقدم لأصحاب المواهب من السعودية والعالم العربي وآسيا وإفريقيا.

وبعد مداولات لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة التي يرأسها باز لورمان، بجانب لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة التي ترأستها هناء العمير، تم تحديد 14 فئة للفائزين، حيث تضمنت المنافسة 17 فيلماً طويلاً، و23 فيلماً قصيراً، تنافست فيما بينها على جوائز اليُسر.

وقالت رئيسة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد في بيان صحفي: "على مدى الأيام الثمانية الماضية، رحّبنا بضيوفنا من جميع أنحاء العالم في جدة واحتفلنا معًا بمجتمع السينما العالمي النابض بالحياة. هدفنا من وراء ذلك مد الجسور بين الثقافات وتأسيسنا لعلاقات جديدة، عبر استضافتنا لأكثر من 125 فيلمًا من المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، والمغرب، ورواندا، وأرمينيا، وماليزيا، وباكستان، ونيوزيلندا، وفرنسا، والهند، وتايلاند، وغيرها الكثير. إلى جانب برامج سوق البحر الأحمر التي ضمت 348 مشروعًا مقدمًا، و44 عملاً قيد التنفيذ من أكثر من 26 دولة". وأضافت: في الحقيقة نفخر بأننا أسسنا مكانًا للقاء الأفكار والأعمال وتَشارك الإلهام، لتكون بمثابة محفزٍ لنا للعام القادم.

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي، قائلاً: "نحتفي اليوم سوياً، بالعديد من النجاحات في حفل اختتام دورة هذا العام من المهرجان، ومنها احتضان العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم المدعومة من قِبل صندوق البحر الأحمر -فيراري- للمخرج مايكل مان، إلى جانب تكريمنا لأحد ألمع النجوم في هوليوود؛ الممثل المبدع نيكولاس كيدج، بالإضافة لاحتفائنا سويا بالمتنافسين في مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطويلة والقصيرة، وتتويج الفائزين منهم بجوائز اليُسر، لنختتم هذه الدورة الفريدة من نوعها بمستوي رفيع لم يسبق له مثيل.

يُشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي احتفل بنجاح دورة هذا العام، وذلك كأضخم دورة له حتى الآن حيث بلغ عدد الحضور لهذه اللحظة أكثر من 6,000 ضيف، وحقق شباك التذاكر أكثر من 40,000 تذكرة في جميع العروض والجلسات الحوارية.

قائمة الفائزين:

جائزة الشرق لأفضل وثائقي:

تُمنح لأفضل فيلم وثائقي في المنافسة – جائزة بقيمة $10,000

الفائز: كوثر بن هنية، عن فيلم "بنات ألفة".

جائزة النجم الصاعد من شوبارد:

الفائز: نور الخضراء.

جوائز مقدمة من فيلم العُلا:

أفضل فيلم من اختيار الجمهور:

جائزة بقيمة $50,000

الفائز: فيلم "فاقد الأمل"، من كوريا الجنوبية.

أفضل فيلم سعودي:

جائزة بقيمة $50,000

الفائز: فيلم "نورة"، من المملكة العربية السعودية.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

اليُسر الفضي: فيلم "حقيبة سفر" من إخراج "سامان حسین بور" و"آكو زاندكاريمي"

جائزة بقيمة $12,500

اليُسر الذهبي: فيلم "بتتذكري" من إخراج "داليا نملش".

جائزة بقيمة $25,000

مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل

أفضل إنجاز سينمائي:

الفائز: فيلم "نذير شؤم" من إخراج "بالوجي"

أفضل ممثل:

الفائز: صالح بكري، من فيلم "الأستاذ".

أفضل ممثلة:

الفائز: منى حوا، من فيلم "إن شاء الله ولد".

أفضل سيناريو:

جائزة بقيمة $10,000

الفائز: فيلم "ما فوق الضريح"، من إخراج "كريم بن صالح" و"جمال بلماهي".

أفضل إخراج:

جائزة بقيمة $10,000

الفائز: شوكير خوليكوف، عن فيلم "الأحد".

جائزة لجنة التحكيم:

جائزة بقيمة $10,000

الفائز: فرح النابلسي، عن فيلم "الأستاذ".

جائزة اليُسر الفضي لأفضل فيلم طويل:

جائزة بقيمة $30,000

الفائز: فيلم "عزيزتي جاسي"، من إخراج "تارسم سينج داندوار"

جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل:

جائزة بقيمة $100,000

الفائز: فيلم "في ألسنة اللهب "من إخراج "زارّار كان".

الجدير ذكره، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي انطلق منذ 30 نوفمبر وتستمر فعالياته حتى 9 ديسمبر، وذلك لعرض أفضل ما أنتجته السينما العربية والعالمية.