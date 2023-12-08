هاني شنودة يحيي حفلًا موسيقيًا في "جامعة مصر" 22 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يحيي الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلًا موسيقيًا على مسرح "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" بمدينة السادس من أكتوبر يوم 22 ديسمبر الجاري.

وكشفت الشركة المنظمة عن إقامة الحفل بمشاركة الأوركسترا الوتري بقيادة محمود بيومي، ومن المقرر أن يقدم "شنودة" باقي من أبرز ألحانه ومقطوعاته الموسيقية التي أثرت لأكثر من 50 عامًا في المشهد الفني المصري و تعاون خلالها مع مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري.

ويشارك الموسيقار هاني شنودة الحفل الفنانة نهى فكري، وهو من إنتاج "ستوديو هيف" بعد نجاحه في إنتاج حفلة "كايرو ستيبس" في ٣٠ أغسطس الماضي وشهدت نجاحا كبيرا على نفس المسرح.

يعتبر الموسيقار هاني شنودة والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون صاحب دور مجتمعي بإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الموسيقية على مدار سنوات من مسيرة حافلة بالأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور المصري والعربي.

يذكر أن هاني شنودة تم تكريمه بحفل موسيقي ضخم بعنوان "ذكريات شنودة" ضمن فعاليات "موسم الرياض" والذي أقيم في شهر مارس الماضي برعاية المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.