أحمد السقا ينعى أحمد حلمي في وفاة شقيقه: "ربنا يصبر أهله"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان أحمد السقا، الفنان أحمد حلمي في وفاة شقيقه "خالد" الذي أعلن "حلمي" عن وفاته خلال الساعات القليلة الماضية عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا.

وأعاد "السقا" نشر بوست الوفاة عبر استوري حسابه الرسمي على "انستجرام" ونعاه قائلا: "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله الأستاذ خالد محمد حلمي شقيق أحمد حلمي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وذويه، برجاء الفاتحة والدعاء".

وكشف الفنان أحمد حلمي عن وفاة شقيقه "خالد" وموعد ومكان العزاء قائلا: "توفى إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر نسألكم الدعاء".

وينتظر "السقا" عرض أحدث أعماله التلفزيونية بعنوان "جولة أخيرة" وهو مكون من 9 حلقات ويشاركه البطولة كلًا من أشرف عبد الباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد، على صبحي، تأليف محمد ندا وسيناريو محمد الشخيبي، ويظهر السقا خلال أحداث العمل بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

يذكر أن أحمد السقا تعاقد مؤخرًا على بطولة مسلسل "العتاولة" مع الفنان طارق لطفي والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2024.