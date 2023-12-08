شهد رمزي توجه رسالة مؤثرة لشقيقها: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رثت شهد رمزي شقيقها صلاح رمزي الذي رحل عن عالمنا نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشرت "شهد" صورة برفقة شقيقها الراحل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" ورثته برسالة مؤثرة قائلة: "لم أكن أعلم إني سأتألم لهذه الدرجة، لم أكن أعلم أن الألم سيكون صديقي المقرب، ولكن الأمر مؤلم حقًا في قلبي لا يوجد كلمات تصف هذا الألم وما أشعره به، سيكون دائمًا العيش من دونك يؤلمني كل يوم أكثر من ذي قبل أتمني لو أكون أفضل، بحبك جدًا يا تؤام روحي".

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي، وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى رحل عن عالمنا اليوم.