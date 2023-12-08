أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد في مباراة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تشكيل النادي الأهلي في المباراة التي تجمعه مساء اليوم الجمعة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام أحد متابعي "الحلفاوي" على حسابه الرسمي بتطبيق "X" بسؤاله حول رأيه في التشكيل قائلا: "تشكيلنا النهاردة يا قبطان لحضرتك ملاحظات؟"، ليعيد "الحلفاوي" إعادة نشر السؤال على حسابه وعلق عليه قائلا: "إمام عاشور؟" مستفسرًا عن عدم انضمامه للتشكيل الأساسي للفريق.

وهاجم الفنان نبيل الحلفاوي معلق مباراة النادي الأهلي أمام فريق يانج أفريكانز ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم مطلع شهر ديسمبر الجاري وعلق قائلا: "

بالنسبة للتعليق على المباراة، ما دمت بتعتبر الالتزام بالمباراة إهانة وبترتدي ثوب مقدم برنامج رياضي، بتشتغل معلق ليه؟"، ولاقي تعليق الحلفاوي على معلق مباراة النادي الأهلي إعجاب وتأييد العديد من متابعيه قائلين: "سؤال مشروع جدًا نفسي يجاوبنا عليه، ده قلب علينا المواجع واحنا مش ناقصين جاي يحرق دمنا، معلق مستفز نتمني ما نسمع صوتك في ماتشات الأهلي، عشان يجيب لنا صداع ونكره نسمع التعليق".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022

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