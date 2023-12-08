شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن أكثر موقف محرج تعرض له خلال تصوير أغنيته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه على موقع إنستجرام باسترجاع ذكريات موقف حدث له فى كواليس تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا حينما تعرض بنطلونه للقطع وكتب: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس أمم أفريقيا إن بنطلونى اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللى ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دى أُصول الشغلانة".

وعرض للنجم محمد رمضان فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "جعفر العمدة" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، وهو من بطولة هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.