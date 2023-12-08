شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عرض "مونولوجات غزة" لدعم فلسطين اليوم والتبرع بأرباحه لصالح ضحايا الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سينما راديو عرض "مونولوجات غزّة"، اليوم، فى تمام الساعة 8 مساء، تضامنا مع الشعب الفلسطينى، وتكريما لأطفال وشعب غزة، إذ سيكون العرض سيكون عبارة عن قراءات على خشبة المسرح مع المرافقة الموسيقية، وسيتم سيتم التبرع بعائد العرض بالكامل لصالح غزة.

ويشارك فى عرض "مونولوجات غزّة" كل من: يسرا اللوزى، سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامى.



مونولوجات غزة

وكانت يسرا اللوزي نشرت بوستر للعرض مؤحرا عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليه: "تضامنًا مع الشعب الفل سط يني واستجابةً للدعوة العالمية من مسرح "عشتار" في فل سط ين لكل مسارح العالم للمشاركة الجماعية، بالتزامن مع الجرائم الأخيرة التي وقعت في غز ة، سيتم عرض "مونولوجات غزّ ة" في سينما راديو يوم الجمعة 8 ديسمبر".

وتابعت: "في محاولة لتكريم أطفال وشعب غزّ ة وتكريم آلاف الأرواح التي فُقدت، نخصص هذا اليوم لمشاركة مثابرة الشعب الفلسطيني على الفظائع التي مرّوا بها، وستتضمن "مونولوجات غزة" قراءات على خشبة المسرح من قبل الفنانين: سيد رجب، وسلوى محمد علي، وناندا محمد، ويسرا اللوزي، ومحمد حاتم، وركين سعد، وأحمد مالك مع المرافقة الموسيقية لمحمد سامي، وعائد الحدث بالكامل سيتم إرساله لدعم غزّة".