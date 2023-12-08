شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنعي شقيق أحمد حلمى: تغمده الله بواسع رحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا على نعى خالد حلمى شقيق النجم أحمد حلمى، والدعاء له، حيث علقت عبر خاصية الاستورى قائلة : خالص عزائى للصديق العزيز احمد حلمى في وفاة أخيه الأستاذ خالد محمد حلمى تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان .





وكان خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى رحل عن عالمنا اليوم وشيعت جنازته من أحد المساجد ببنها، وسط حضور العشرات والمئات من أهالي البلدة، الذين حرصوا على الحضور والصلاة على الراحل، وتوديعه حتى مثواه الأخير.

وظهر "حلمي" خلال تشييع جثمان شقيقه في حالة من الصدمة والحزن، فضلا عن انهياره وبكائه أثناء دفنه في مقابر الأسرة ببنها، وحرصت زوجته النجمة منى زكي على مواساته ودعمه والبكاء هي الأخرى.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شقيق الفنان أحمد حلمي قائلة: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".