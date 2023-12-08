شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يفتتح الدورة السابعة من مهرجان المسرح الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، برئاسة الفنان أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح بالشارقة، والذي أقيم بمنطقة الكهيف بصحراء الشارقة، وحضر الافتتاح كل من المخرج انتصار عبد الفتاح، والفنانة عايدة فهمي، والفنان سعيد صديق، والدكتور عصام عبد العزيز، والمخرج عمرو قابيل رئيس مهرجان ملتقي المسرح الجامعي، والفنان صالح زعل من عمان، والفنان محمد النبهاني من عمان، والفنان عبد الله عبد الرسول من الكويت، والدكتور سعيد السيابي من عمان، والفنان عماد الشنفري من عمان، والفنان عبد الله الشحي رئيس مسرح عجمان، ولفيف من الفنانين العرب والإماراتيين.

وافتتح المهرجان بعرض " الناموس" ، والناموس في قاموس اللهجة المحلية هو الشرف والمكانة الرفيعة التي ينالها الشخص الذي يقوم بعمل استثنائي ، يحقق فيه لنفسه ولمجتمعه العزة والكرامة والفخر ، حيث تتركز مقولة هذه المسرحية في أن معادن الرجال لا تعرف إلا من خلال مواقفهم في مدلهمات الأحوال .

العرض تأليف وأشعار سلطان النيادي وإخراج محمد العامري ، وبطولة كلاً من أحمد الجسمي ، سميرة أحمد ، إبراهيم سالم ، عبد الله مسعود ، سارة السعدي ، ساعد الجنيبي ، بدرية آل علي ، علي مانع الأحبابي ، محمد الكعبي ، ألحان محمد البادي ، تأليف موسيقي إبراهيم الأميري ، تنفيذ إضاءة ماجد المعيني ، وحميد العسيري .

يذكر أن فكرة المهرجان ترتكز على احتفاء وإيمان عميق بغنى وثراء الثقافة الصحراوية، هذه الثقافة الحيوية التى لطالما ألهمت أسفار الرحالة، وقصص الرواة، وألوان الرّسامين، بفضائها الواسع، وامتداداتها اللامحدودة، برمالها وكثبانها ووديانها وعمارتها وناسها وعاداتهم وتقاليدهم في شتى أحوالهم بين الاستقرار والانتقال.

ويسعى مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوى إلى استكشاف الصلات بين أشكال التعبير الأدائى والسردى التى تعمر الصحراء وفن المسرح، مسترشداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، نحو مضاعفة الجهود لجعل تجربة المسرح في البلاد العربية فاعلة ومؤثرة ومتجددة، وذلك بمواكبة كل ما تشهده حياتنا من شواغل وأسئلة وتطلعات، أو من خلال اقتراح سبل وحلول إبداعيّة جديدة، تقرأ الحاضر وتستشرف المستقبل.