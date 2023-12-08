شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صفوت يقدم العزاء للفنان أحمد حلمي في وفاة شقيقه ببنها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان أحمد صفوت، ابن محافظة القليوبية، واجب العزاء للفنان أحمد حلمي، في عزاء شقيقه الراحل خالد حلمي بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة بنها، كما حرص الكثير من أبناء المحافظة على تقديم واجب العزاء في الراحل.

وتلقي الفنان أحمد حلمي، واجب العزاء في وفاة شقيقه الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمسجد عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية ببنها، حيث حرصت الفنانة مني زكي على التواجد رفقة الأسرة لتلقي العزاء، بحضور عدد من أفراد الأسرة، وأبناء مدينة بنها ومحافظة القليوبية.

وشيع المئات من أهالي مدينة بنها، جثمان الراحل خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، بعد صلاة الجنازة على الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، عقب صلاة الجمعة، ليتم تشييع الجثمان بمقابر العائلة بمنطقة الشموت.

ونعت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية.