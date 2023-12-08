ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي متابعيها بصور جديدة لها اليوم الجمعة وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي. موقف محرج .. كارن وازن وشارون ستون بفستان ياسمين صبري في السعودية

لكن هيفا اختارت هذه المرة أن تظهر بعفويتها إن في إطلالتها أو في طريقة التقاط الصور، إذ بدت هيفا وقد وضعت ماكياجاً خفيفاً وتركت شعرها من دون أن تصففه وذلك في صور التقطتت لها من داخل السيارة وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتيها.

وفي صور أخرى ظهرت هيفا مستندت إلى إحدى السيارات في مرآب وقد ارتدت توب سوداء بقصة منخفضة مستديرة من أعلى وارتدت فوقها سترة مناسبة وصلت إلى الخصر وسروال ملائم كما انتعلت صاندالاً عالي الكعب وأمسكت بيدها حقيبة يد كبيرة بلون فاتح.

وأرفقت الصور بتعليق :"جمعة مباركة".

إشارة إلى أن هيفا تعود إلى السينما بفيلم "جوري" الذي تلعب بطولته ويكون اسم شخصيتها جوري أيضاً.



كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي بإطلالة عفوية من سيارتها تسحر متابعيها-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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