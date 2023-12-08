ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية مريم حسين صوراً جديدة مع متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها قبل قليل في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وارتدت مريم فستاناً أزرق فيروزياً جاء ضيقاً فسّر كل منحنيات جسدها وبقماش مزموم بلا حمالتي كتف وقصة منخفضة من أعلى.

وقد استعرضت مريم إطلالتها من الأمام والخلف وقد لفت أنظار المتابعين نحافتها ونحالة خصرها بالذات التي أبرزها الفستان وأرفقتها بتعليق :"فنتأمل النجوم وهي تزين السماء".

إشارة إلى أن مريم حسين، كانت أعلنت دخولها مجال الغناء، وإطلاق أول ألبوماتها الغنائية عام 2024 من خلال مقطع فيديو يوثق كواليس تسجيلها الألبوم في الاستديو شاركته مع متابعيها، وظهرت مريم بالفيديو وهي تغني وترقص.

وكتبت تعليقاً على الفيديو قالت فيه أن الغناء شغفها الحقيقي، وأشارت إلى أن الجمهور يعرف فقط أنها ممثلة وإعلامية، ولا يدري شيئاً عن موهبتها في الغناء.

يذكر أن مريم حسين كانت قد كشفت العام الفائت عن رغبتها بدخول مجال الغناء، وقامت بإطلاق أولى أغنياتها، باللهجة المصرية، والتي حملت اسم "هدية".



كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين تبدو كحورية بحر في أحدث إطلالة ونحافتها تثير التساءلات-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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