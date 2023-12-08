سميرة سعيد برفقة أهم رجل في حياتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت الفنانة المغربية سميرة سعيد برفقة إبنها شادي الذي تحبه كثيراً وهو أهم رجل في حياتها.

وشاركت سعيد صورة لها برفقته في أحد الشوارع وكانت قد ارتدت سترة من الفرو الأسود وبدا إبنها شادي أنيقاً أيضاً.

وتحرص الفنانة المغربية على إيلاء ابنها الاهتمام الكافي وترافقه في أغلب الأوقات حينما يسنح وقتها.

من ناحية أخرى شاركت سميرة سعيد مع عدد من الفنانين العرب وهم أحلام الشماسي، أصالة نصري، الشاب خالد، عاصي الحلاني، أنغام، محمد عبده، محمد عساف، حميد الشاعري، ماجد المهندس، نوال الكويتية، في أوبريت غنائي جديد لدعم الشعب الفلسـ طيني يحمل عنوان "ولايات عربية متحدة" إذ من المقرر التبرع بأرباح العمل، لدعم القضية الفلسـ طينية.

ولايات عربية متحدة"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز، وتريات هاني فرحات، وإخراج مازن المتجول، علما أن الفيديو كليب سيضم صورا وفيديوهات من الأحداث.

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