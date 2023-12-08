الأجندة الأسبوعية.. التوعية بالمشاركة الانتخابية واستمرار حملة مناهضة العنف ضد المرأة بقصور الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من غدا السبت 9 ديسمبر وحتى الخميس المقبل 14 ديسمبر، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات تشهدها قصور الثقافة بالمحافظات، للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، ضمن البرنامج المعد تحت عنوان "من أجل انتخابات تعبّر عن إرادة المصريين".

دورة الدراسات السينمائية ببورسعيد

كما تنظم الهيئة عددا من الأنشطة بقصور الثقافة ببورسعيد، احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، إلى جانب استكمال فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" في مجالات السيناريو، التمثيل، المونتاچ، التصوير، والإخراج.

وفي مجالي السينما والمسرح، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي الفيلم العربي "شماريخ" في عرض أول ضمن نشاط سينما الشعب، وذلك بأسعار مخفضة للجمهور.

مناهضة العنف ضد المرأة

كما تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تقديم فعاليات حملة "ال16 يوما" لمناهضة العنف ضد المرأة بعدد من المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات منها حي الأسمرات بالقاهرة، ومدينة بشاير الخير (١-٢) بالإسكندرية، إلى جانب الأنشطة المقدمة احتفالا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذكرى ميلاد نجيب محفوظ، واليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، والعام الميلادي الجديد.

تواصل فعاليات ملتقى الطفل بالغربية

وفي محافظة الغربية، تستمر فعاليات ملتقى الطفل الأول للفنون بالمركز الثقافي بطنطا حتى 10 ديسمبر، وفي محافظة سوهاج تستمر مشاركة قصور الثقافة بأحدث الكتب والإصدارات في معرض الكتاب الأول، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 18 ديسمبر بنادي المحليات.



ويحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، تعليم الموسيقى والغناء، تصميم عرائس الجوانتي، والفن الشعبي، هذا إلى جانب ورش المشغولات اليدوية، وأساسيات الديكور.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الإرهاب، التنمر، الهندسة الوراثية، التغيرات المناخية، التنشئة الاجتماعية للطفل، وغيرها.

المشاركة فى الانتخابات

من ناحية أخرى، استمرت الفعاليات الثقافية المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في مبادرة "أنت الحياة" في الكثير من المحافظات المصرية، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وشهدت قرية بلفيا ببني سويف فعاليات المبادرة بمدرسة بلفيا الابتدائية المشتركة، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "الاستحقاقات الانتخابية ومشاركة الجماهير" تحدث بها نعيم حماد، عن أهمية المشاركة في الانتخابات، وحرية الرأي والتعبير، وسلّط الضوء على ضرورة الاهتمام بالأجيال القادمة بتنشئتهم على العطاء وحب الوطن، مع ورشة رسم حر للفنانة التشكيلية ريهام أحمد.

بالإضافة إلى عرض فني لفرقة الموسيقى العربية، بإشراف الفنان أشرف سعيد، وعرض آخر لتنورة فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد، وفي الختام قدم الفرع فقرات اكتشاف للمواهب وعروض مسرحية وقصائد زجل وشعر لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

قدمت الفعاليات بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وجاءت بحضور د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.