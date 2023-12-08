عصابة ترتدي أقنعة تزلج تسطو على منزل كيانو ريفز في لوس أنجلوس

ميرنا وليد - بيروت - تعرض منزل نجم هوليوود الشهير كيانو ريفز في لوس أنجلوس للسطو ليلة الأربعاء.

الماضي، ولم يكن نجم جون ويك، البالغ من العمر 59 عامًا، في المنزل في الوقت الذي اقتحم فيه عدة رجال يرتدون أقنعة التزلج منزله، وسرقوا سلاحًا ناريًا وفروا من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، وفقًا لموقع TMZ.

وعلى الرغم من التفتيش الدقيق الذي أجراه الضباط، لم يتم اكتشاف أي علامات على وجود متسللين.

ففي حوالي الساعة 7:00 مساءً، أفدفعت معلومة مجهولة حول وجود دخيل محتمل في منزل ريفز - الذي تم استهدافه سابقًا في عام 2014 - شرطة لوس أنجلوس إلى الرد، مما أدى إلى إجراء تحقيق، وفقًا للمنفذ.

ومع ذلك، في حوالي الساعة 1:00 صباحًا، تلقت الشرطة بلاغًا عن تفعيل الإنذار في المبنى. هذه المرة، التقطت كاميرات المراقبة أفرادًا يرتدون أقنعة تزلج يقتحمون النافذة ويدخلون المنزل.

وأضاف المصدر أن اللصوص سرقوا سلاحا ناريا قبل أن يهربوا سريعا.

ويقوم المحققون حاليًا بمراجعة لقطات من منزل ريفز والحي المحيط به بحثًا عن أدلة إضافية.

وقال مصدر لـ TMZ إن الشرطة "تبحث على وجه التحديد فيما إذا كان الاتصال الأول لرجال الشرطة قد تم بواسطة شخص قام بتفتيش المنزل".(ترجمة الفن)

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