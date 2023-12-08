صوفي تيرنر تقبل حبيبها الملياردير في العلن وهذه ردة فعل طليقها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - انتقد المغني جو جوناس سابقًا زوجته المنفصلة عنه صوفي تيرنر بسبب تقبيلها حبيبها الأرستقراطي البريطاني بيريغرين بيرسون علنًا، ولكن يبدو أن المغني قد تراجع عن قراره، وهو الآن "يدعم" قراراتها بشكل كامل.



وكانت بدت ممثلة مسلسل Game of Thrones، البالغة من العمر 27 عامًا، وكأنها تؤكد علاقتها العاطفية مع وريث الإمبراطورية الإعلامية بعد أن تم تصويرهما وهما يقبلان بعضهما البعض علنًا للمرة الثانية خلال نزهة ليلية في لندن يوم الخميس.

كان جو، البالغ من العمر 34 عامًا، مستاءً في البداية عندما تم تصوير زوجته السابقة - التي لديه ابنتان - وهي تمارس الجنس مع بيريجرين البالغ من العمر 29 عامًا في باريس في أكتوبر، حيث زعمت مصادر قريبة من النجم أنه شعر أن ذلك "مبكر جدًا". بعد أن تقدموا بطلب الطلاق.

ولكن بعد تغيير واضح في موقفها، قال أحد المطلعين على موقع ديلي ميل: "جو تدعم أي اختيارات تتخذها، وإذا كانت سعيدة، فهو سعيد". إنه يحب فتياته والوقت الذي يقضيه معهن وهو على وشك اختتام جولة [Jonas Brothers] ليلة الغد في بروكلين.

