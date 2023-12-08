ميرنا وليد - بيروت - زادت الفنانة الإماراتية أحلام منسوب التشويق لدى متابعيها بعدما نشرت مقطعين مقتطفين من فيديو كليب أغنيتها المنفردة الجديدة بعنوان "صوت الأنا" وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.

وجاء المقطع الثاني وقد ظهرت فيه أحلام من الأمام وهي تغني مقطعاً صغيراً مرتدية فستاناً باللون الليلكي أنيقاص جداً وأرفقته بتعليق :"انا هذا وعلى خبري يملّ من طول بالي الهم ولا أهتم وصوت الأنا".

إشارة إلى أن أحلام تستضيف في برنامجها الجديد على قناة أبو ظبي في حلقته الأولى الفنانة المغربية أسما لمنور ويحمل البرنامج عنوان أحلا ألف ليلة وليلة.



كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو-أحلام تلهب حماس متابعيها بمقطع تشويقي من كليب أغنيتها الجديدة "صوت الأنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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